Dronningen er ankommet til Sønderborg

Dronningen ender på Gråsten Slot senere på formiddagen for at tage hul på sit sommerophold.

Inden da skal hun tages imod af borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (Socialdemokratiet), en blomsterdreng og borgere, som vil hilse dronningen velkommen.

Derefter kører dronningen til torvet i Gråsten, hvor hun vil ankomme omkring klokken 10.30.



- Vi glæder os til at byde dronningen velkommen i Sønderborg og Gråsten, når hun kommer til sit sommerophold på Gråsten Slot. Vi er meget glade for, at den kongelige familie har en tradition for at benytte sommerslottet i Sønderjylland. Det betyder meget for sønderjyderne, at kongehuset har tætte bånd til landsdelen, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Blomsterbuketten blev overrakt af 6-årige Kila Desalegn, der er søn af Tufa Desalegn (Socialdemokratiet).