Dronningen flytter ind hos Kronprinsfamilien i Gråsten

Den Kongelige Livgarde marcherer nu dagligt ​​​​​​gennem Gråsten by, fordi dronning Margrethe er ankommet. I forvejen holder kronprinsfamilien for tiden til på Gråsten Slot, og dronningen indledte tirsdag sin sommerferie i det sønderjyske ved at slutte sig til dem.

Den seneste tid har Margrethe boet på Marselisborg Slot og skiftede tirsdag den aarhusianske residens ud med Gråsten Slot.

I forbindelse med det kongelige ophold på slottet er der ikke offentlig adgang til slotshaven.

Garden går gennem gaderne

Den Kongelige Livgarde vil hver dag marchere ​​​​​​gennem Gråsten by fra ”Det Gule Palæ” på Ahlefeldtvej til slottet ledsaget af to tambourer fra Tambourkorpset.

Marchen begynder dagligt kl. 11.43, og ruten går via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor der vil være vagtskifte kl. 12.00 foran vagtbygningen.

På grund af coronavirus vil der i år ikke være de sædvanlige fredagsparader med adgang for publikum og pressen i slotsgården i forbindelse med vagtskiftet.

I 1935 overtog Frederik 9. og dronning Ingrid brugsretten til Gråsten Slot, og slottet har siden dengang fungeret som sommerbolig for de kongelige.

I løbet af året bor dronningen både på Amalienborg, Fredensborg Slot, Marselisborg Slot og Gråsten Slot.