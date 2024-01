Dronningen fortalte ham, at hendes første minde var i Gråsten i 1943

Selvom dronning Margrethe om lidt vinker farvel til tronen, så er chefredaktøren også sikker på, at han ikke har mødt hende for sidste gang.

- Vores nuværende dronning ser jeg for mig vil være her endnu længere. Vi er vant til her i Gråsten, at hun er her tre uger ad gangen, men jeg forestiller mig, at hun vil gøre som sin mor og være her tre måneder de kommende år. Hun elsker det her sted, og hun føler sig hjemme blandt sønderjyder, siger Gunnar Hattesen.

Dronning Margrethe var mandag med ved sin sidste offentlige audiens på Christiansborg Slot i København, hvor blandt andre provst i Sønderborg og præst i Gråsten Slotskirke, Poul Geil, stod på deltagerlisten.