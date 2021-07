Dronningen inviterede til reception i Gråsten: Se gæstelisten her

Afslappet atmosfære

En af deltagerne, der har været med til sådanne receptioner før, er Henrik Becker-Christensen, som er forhenværende generalkonsul.

Han har derfor en viden om, hvad der foregår bag de lukkede slotsdøre, når dronningen inviterer - og det er slet ikke så formelt.

- Der er en meget afslappet atmosfære. Det er stemningsfyldt og meget meget hyggeligt, siger den tidligere generalkonsul.

Til receptionen fortæller Henrik Becker-Christensen, at gæsterne også har mulighed for at tale med dronningen.

- Normaltvist sidder dronningen ved et bord, hvor der så skiftevis kommer fire-fem personer hen. De får lov at tale med dronningen i ti minutter, og så får man et venligt prik på skulderen, for så er det næste hold, siger han og tilføjer, at samtaleemnerne kan være alt fra fodboldlandsholdet til Genforeningen og de dansk-tyske mindretal.