Dronningen kommer tidligere på sommerophold i Gråsten

Sommeropholder på Gråsten Slot indledes i år omkring en måned tidligere end de tidligere år, hvilket skyldes planlagte togter til henholdsvis Færøerne og Grønland.



- Det glæder os utrolig meget, at Dronningen tager ophold i Gråsten, for det betyder meget for os, at den kongelige familie benytter sommerslottet i det sønderjyske, for det viser kongefamiliens tætte bånd til Sønderjylland, siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune.



Efter modtagelsen på Sønderborg Havn kører dronningen til Torvet i Gråsten, hvor byrådet i Sønderborg Kommune tager imod. Også her venter sommerstemning med flag og faner, rød løber og blomsterpige.

Dronning Margrethe hilser ved den lejlighed på alle byrådsmedlemmerne, og borgmesteren holder traditionen tro en velkomsttale, hvorefter dronningen fortsætter til Gråsten Slot.



Helt 'som vi plejer' bliver det dog ikke. Der er covid-19 restriktioner, som betyder, at Sønderborg Kommune sammen med politiet vil sætte rammen for, hvordan offentligheden kan overvære modtagelserne i både Sønderborg og Gråsten.