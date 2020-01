Du kan give dine ideer til, hvordan vi danskere skal arbejde for en renere verden

Vær med til at gøre FNs 17 overordnede mål og 169 delmål til alle danskernes mål, sådan lyder opfordringen fra projektet Vores Mål, som senere i 2020 skal samle alle input fra både private, virksomheder og organisationer til en rapport til regeringen om, hvordan Danmark inden 2030 kan opfylde alle FNs Verdensmål, og hvordan vi kan måle på resultaterne under hensyn til danske forhold.

For at samle så mange input som muligt har Vores Mål blandt andet lavet en række åbne workshops, som lige nu ruller over landet. Mandag formiddag fandt den tredje af seks workshops sted i Sønderborg.

Gør verdensmål til danske mål

- FN har lavet en masse indikatorer, som ikke altid er relevante her i Danmark, så vi skal have lavet nogle supplerende indikatorer, som vi kan bruge til at måle, hvordan det går i Danmark. Derfor har vi de her workshops, så vi får ideer til, hvordan vi gør, forklarer Clara Halvorsen, der er medlem af 2030-panelet for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Ét mål på dagsordenen i Sønderborg

I Sønderborg var det målet i dag, at diskutere den ene verdensmål 'Vores Planet', der handler om klima, miljø, forbrug, rent vand, livet i havet og på landjorden.

- I dag snakker vi blandt andet om, hvad vi skal måle på, når vi snakker klimaforandringer i Danmark, og hvad er relevant for livet i vores have, siger Clara Halvorsen.

Udover seks workshops forskellige steder i Danmark kan man give sit bidrag til debatten online ved at skrive på Vores Mål.

Forskere samler det hele

Alle input bliver efterfølgende behandlet af Danmarks Statistik og en uafhængig ekspertgruppe, der på den baggrund vil fastlægge og præsentere forslag til indikatorer for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FNs Verdensmål.

Projektet er skabt i samarbejde mellem Danmarks Statistik og 2030-panelet og er finansieret af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.