Dybbøl Mølles nye vinger snart klar

For at Dybbøl Mølle skal være i topform til 100-året for Genforeningen, bliver nationalsymbolet sat i stand fra top til tå.

I dag kunne interesserede se nærmere på det sjældne håndværk, for nu er møllebyggerne ved at lægge sidste hånd på Dybbøl Mølles nye vinger. De to 22 meter lange møllevinger er snart færdige og skal efter planen monteres inden april. Der var fredag åbent hus hos Møllebygger Petersen i Avnbøl, og gæsterne var godt tilfredse med det de så. Møllebyggerne var også glade for at vise resultatet af mange måneders arbejde frem. På denne video forklarer møllekoordinator Morten Anker Petersen lidt om de to nye klap-vinger til Dybbøl Mølle.