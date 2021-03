Dykkerklub samler 52 kilo affald op fra havbunden

Havet skjuler affaldet

På en time og 45 minutter lykkedes det dykkerne at kæmpe mod den stærke strøm ved dokken og få indsamlet 52 kilo affald. Men det var kun en brøkdel, mener René Makholm.

- Det her er kun en lille del af det. Jeg vil skyde på, at det lag af affald, der ligger derude, er en halv meter tyk, siger han og tilføjer, at havet skjuler synet af affald under overfladen.

- Hvis man løber eller går en tur i skoven, og man så sådan et bjerg af affald, så vil der helt sikkert være mange flere, der gør noget ved det. Problemet er, at når man kigger ud over vandet, så er der ikke nogen, der kan se, hvad der er under, siger han.