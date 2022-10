- Det er det rigtige tidspunkt at stoppe for mig, og jeg tror på, at Chris (Chris Preuss, folketingskandidat for Venstre i Sønderborg, red.) er den rigtige til at tage over. Det har faktisk bare bekræftet min beslutning, at jeg så gerne vil hjælpe ham med at komme ind, siger hun og fortæller, at hun skal ud og hænge valgplakater op for ham.