Efter 30 års ægteskab: Transportminister skal skilles

Transportminister Benny Engelbrecht (Soc.dem.) oplyser på Facebook, at han efter 30 års ægteskab skal skilles fra sin kone Charlotte.:

- Vi har haft 30 gode år sammen som ægtefolk og kærester. Men som mange mennesker oplever, så ændrer livet sig nogen gange. For os har det bevæget sig i en retning der gør, at vi stadig elsker hinanden som bedste venner, men også har indset at vi ikke er gode kærester.

49-årige Benny Engelbrecht skriver, at han og ekskonen forbliver boende sammen med deres hunde i det fælles hus i Adsbøl nær Gråsten - sammen med deres nye kærester.:

- Vi har det bedst med at leve vores liv sådan, under samme tag, men med andre kærester og det håber vi alle vil respektere, skriver ministeren.

Benny Engelbrecht flyttede som 20-årig til Sønderjylland sammen med jævnaldrende Charlotte Engelbrecht, som er medlem af byrådet i Sønderborg Kommune for Socialdemokratiet. Han blev i juni 2019 udnævnt som transportminister i S-regeringen, og han har i Helle Thornings regeringsperiode fra 2014 - 2015 været skatteminister.

Benny Engelbrecht har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden november 2007, hvor han blev valgt ind som opstillet i Sydjyllands Storkreds.