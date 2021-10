Efter århundreders mørke: Middelalderlandsby ser atter dagens lys

De sidste fem uger har arkæologer fra Museum Sønderjylland finkæmmet en mark i Ragebøl nær Sønderborg.

Arkæologerne har ledt efter spor på forhistorisk aktivitet fra mennesker i den kolde jord - og det er lykkes.

- De fleste fund, vi har gjort, er fra middelalderen, men vi har også flere fund, der er endnu ældre. Et eksempel er et keramikskår fra yngre bronzealder, siger Christina Berg, museumsinspektør for Museum Sønderjylland.