Efter forurening skal dam tømmes for vand

Efter branden i virksomheden Omnicom sidst i juli i år flød forurenende stoffer ud i Ulkebøl Dam.



Siden er vandet renset med såkaldte Geotubes, men nu skal dammen tømmes for vand, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Tømningen skal give et overblik over, om søbunden har behov for yderligere rensning, og om sådan en rensning vil kunne hjælpe fugle- og fiskelivet i dammen.

Regn afgør hvor hurtigt dammen kan tømmes

I løbet af denne uge går Sønderborg Kommune i gang med at tømme Ulkebøl Dam. Uden regn vil arbejdet tage fem dage. Når dammen er tømt, vurderer eksperter, om det er nødvendigt at rense dammen yderligere.

- Vi håber på en periode, hvor det ikke regner alt for meget, så tømningen kan gå hurtigt. Er vi heldige at have tørvejr, kan Dansk Miljørådgivning ret snart tage prøver af sedimentet på bunden og foretage nogle udvaskningstests, forklarer Hanne Bruun, der er afdelingsleder i Erhverv og Affald i Sønderborg Kommune.



De forskellige prøver og analyser skal tilsammen give grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt søbunden skal renses op, om den skal delvist renses op – eller om det ikke er nødvendigt.