Efter smittetilfælde: Fredag startede tredje vaccinestik på plejecentre

Med smittetilfælde på plejecentrene har der været bekymring for, hvilken betydning det kunne få for beboernes sociale liv. Derfor glæder plejecenterlederen på Guderup Plejecenter sig over muligheden for et tredje stik.

- Det er en kæmpe tryghed. Vi har været så uheldige at få smitte ind igen, så jeg var bekymret for, om vi skulle gå et efterår i møde, hvor der pludselig var besøgsrestriktioner og isolation igen. Så det er simpelthen for at forebygge, at det sker yderligere, siger plejecenterleder Marianne Høgsted.

Region Syddanmark forventer, at man er færdige med at give det tredje stik mod covid-19 på plejehjem og -centre i regionen inden udgangen af september.