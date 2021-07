Efter storbrand: Forurenet sø fører til fiskedød

Fiskedød i dammen

Forureningen i dammen har blandt andet fået konsekvenser for fiskene i vandet, konstaterer afdelingslederen.

- Vi kan se, at fiskene begyndte at samle sig i vandoverfladen for at få luft, så det har altså ført til fiskedød i dammen, siger hun og tilføjer, at miljøfolkene på stedet stadig arbejder på at mindske spredningen af forureningen.

- Det er noget skidt, men vi arbejder stadig med at inddæmme forureningen. Vi har flydespærrer ude, men regnvejret har givet os udfordringer, og derfor har spærrerne ikke kunne inddæmme alt.

Efterslukker stadig branden

Miljøfolk og beredskabet har hele torsdagen arbejdet på at minimere forureningen, fortæller beredskabschef i Sønderborg Kommune, Allan Dalager Clausen.

- Torsdag aften er vi gået over til at efterslukke branden. Der kan stadig være varme brandlomme, som vi skal sørge for ikke får branden til at blusse op igen.

Tidligere på dagen fortalte han, at beredskabet i forbindelse med slukningen forsøgte at minimere brugen af vand, for at der skulle løbe mindst muligt forurenet vand ned i dammen.