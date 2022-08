Efter udflytningsaftale: Ny uddannelse i Sønderborg har gang i de sidste forberedelser

- Vi kunne selvfølgelig godt have ønsket os nogle flere, men det er sådan, at dem, der starter her på værkstedsdelen, de kommer til at gå sammen med håndværkerne, som starter lidt senere i forløbet. Så skulle det gerne blive til 10-15 stykker og et forholdsvis godt hold, fortæller Jens Færgemand Mikkelsen.

Samlet set har Fredericia Maskinmesterskole 500 studerende indskrevet på afdelingerne i Esbjerg og Fredericia, hvor skolen har egne lokaler. Målet er at nå op på over 100 studerende i Sønderborg.