Elever havde natteundervisning for at kigge på stjerner

Sjældne sommerstjerneskud

Perseiderne, som meteorsværmen hedder, er en årligt tilbagevendende begivenhed. Når forholdene er gode, kan man opleve helt op til 100 stjerneskud i timen. Den mest intense del af passagen gennem kometstøvet foregik i nat, men der vil stadig være mulighed for at opleve mange stjerneskud natten til lørdag.

- Man kan være heldig at opleve det, vi kalder en ildkugle, altså et rigtig stor stjerneskud, der trækker et langt spor over himlen. Det er ikke tit, man kan det på denne tid af året, siger Martin Glitrup.

Passagen gennem banen af kometstøv strækker sig faktisk fra midten af juli og helt frem til den 24. august. Så fat et tæppe, en dunk kaffe eller en dram og drag ud på det mørkeste sted, du kan finde. De bedste chancer for at opleve jorden suse gennem meteorresterne er efter midnat.