Elfærge sat ud af spillet: Politikere kaldt til hastemøde om nødplan

Samlet set bliver der færre ture, når den ene færge skal betjene begge ruter. Alligevel er det den i situationen bedste løsning, mener borgmesteren.

- Det er vigtigt for os at kunne opretholde begge ruter og ikke mindst kunne give de gæster, der kommer fra Sønderjylland og Nordtyskland muligheden for at komme den direkte vej, siger Peter Hansted.

Han ærgrer sig over, at færgen rammes lige midt i højsæsonen.

- Det er superærgerligt både for Ærø og vores turister. At der nu bliver nogle dage, hvor vi ikke kan besejle den rute, og at det sker lige midt i højsæsonen, siger Peter Hansted.