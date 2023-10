Elfærge skal have skiftet talrige batterier - usikkert hvem der betaler

Undersøgelser har ifølge TV2 Fyn vist, at det var en enkelt celle i et batteri, som var årsag til, at batteriet overophedede. Men fordi brandsluknings-systemet sendte for meget skum ud, skal flere batterier tilsyneladende skiftes.



Færgen indeholder 840 batterier i strenge af 42 sammenkoblede batterier.

- Der er endnu ikke sat dato på, hvornår færgen er tilbage i drift, ligesom det endnu ikke er klarlagt, hvem der kommer til at betale for de nye batterier, fortæller borgmester på Ærø Kommune, Peter Hansted (S) til TV2 Fyn.

Kommunen ejer færgen, og regningen kan altså potentielt ende her, selvom Peter Hansted gerne ser, at det bliver batteriproducentens forsikring, som tager sig af regningen.