Elfærge var afspærret - myndigheder arbejder nu på stedet

- Ellen var firstmover

Ellens jomfrutur blev sejlet i august 2019 - fire år efter projektet blev søsat.



I alt har Ellen kostet 224 millioner kroner at udvikle og bygge, hvoraf Ærø Kommune har betalt 105 millioner kroner. Resten er EU-midler og en mindre bevilling fra den schweiziske stat.

Det har af gode grunde været et projekt, der har fået international bevågenhed, og derfor ærgrer det også Keld Markmann Møller med branden.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når vi får sådan et uheld, for Ellen var firstmover. Vi skal lære af det her, så vi kan sikre os, at det ikke sker på de næste færger, vi bygger. Søfartsstyrelsen vil også gerne vide, hvad der er sket, for det er nyt område, siger direktøren.