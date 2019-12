Ellen Thrane: Direktøren SKAL sidde i Augustenborg

Ansættelsen af en ny vicedirektør i København skal stoppes, og ansættelsesproceduren skal begynde forfra, og denne gang med tjenestested i Augustenborg. Sådan lyder det fra Ellen Trane Nørby, Venstre, forud for onsdagens samråd med Minister for Fødevarer, Fiskeri, Ligestilling og minister for Nordisk samarbejde, Mogens Jensen, Soc.dem.

340 arbejdspladser ved Landbrugsstyrelsen blev flyttet til Augustenborg som et led i udflytningen af statslige arbejdspladser. Tidligere i år slog man en stilling som ny vicedirektør op, men da man ikke kunne finde en kvalificeret person, slog man stillingen op igen – denne gang med tjenestested i København, men med tre arbejdsdage om ugen i Augustenborg.

- Vi har udflyttet Landbrugsstyrelsen til Augustenborg. Og så skal man ikke ved den første mulighed forsøge at flytte stillingerne tilbage til København, sådan som vi ser fødevareministeren er i gang med, siger Ellen Trane Nørby.

Ifølge Mogens Jensen, der er minister for styrelsen, skal den nye vicedirektør være i Augustenborg det samme antal dage, som den tidligere vicedirektør var. I sidste uge blev Mogens Jensen kaldt i samråd i sagen af Venstres Erling Bonnesen.

- Nu har jeg så svaret på det to gange i Folketingssalen, og der er også kommet et skriftligt svar til Erling Bonnesen, men hvis han føler behov for at indkalde til et samråd og bruge ressourcer på det, så stiller jeg selvfølgelig gerne op, siger ministeren for Fødevarer, Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde.