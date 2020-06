Emma og alle de andre studenter kommer ud at køre

Onsdag kom det frem, at årets studenter får lov til at køre den traditionelle studenterkørsel. Det vækker begejstring hos studenterne, der længe har frygtet, at deres skolegang skulle ende uden fest og fejring af 12-13 års slidsom skolegang.

Emma Brommann og kammeraterne får alligevel lov at køre studenterkørsel. Foto: Jørgen Guldberg

- Jeg blev lykkelig, da jeg hørte det. Glæden strømmede igennem min krop, forklarer Emma Brommann, der i disse dage læser til den sidste eksamen, inden det er slut på Sønderborg Statsskole.

Nu får hun og klassekammeraterne lov til at køre den sidste tur - sammen.

- Vi har gået og bare ventet og været utrygge – bliver det til noget eller bliver det ikke til noget? Hele min klasse var bare oppe at køre over det, siger Emma Brommann.

Studenterkørsel er det, som mange 3. g'er ser frem til som det største, når afslutningen på 12 - 13 års skolegang skal fejres.

- Det er mega fedt og en-gang- i-livet-oplevelse, som ville være rigtig svær at rykke, da vi helt sikkert ikke vil være lige så glade og have den der følelse af, jubii vi er færdige, mener Emma Brommann.

Men der er en hage. Der kommer nogle restriktioner på, hvor mange de må være, hvor tæt de må sidde, hvor længe festerne må vare, men de kommer først om et par dage.

- Vi har snakket om, at det vigtigste er at komme ud at køre. Så må vi tage de restriktioner med, der måtte komme. Og hvis vi må, skal vi være fulde, griner Emma Brommann.