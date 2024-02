En morgen vågnede 36-årig ikke op

Den i dag 40-årige familiefar fra Als, har siden da kæmpet med udpræget hjernetræthed. En tilstand som hæmmer ham så meget, at han for to år siden blev førtidspensionist.

Selvom han mærker stor støtte og kærlighed fra familien, har han haft svært ved at acceptere sin nye skrøbelighed.

- Tiden efter var én lang erkendelsesproces. I begyndelsen tænkte jeg, hvornår kan jeg komme tilbage på arbejde? For jeg havde alle mulige sager i gang, siger Mads Lauritzen.

Heldigvis har han fundet et frirum fra sygdom i knallertklubben 'Æ Als Knejte'.

I TV SYDs programserie af samme navn, følger vi medlemmerne af den sønderjyske knallertklub.

Du kan læse Mads Lauritzens historie herunder, hvor han også fortæller om klubbens betydning i den tid, der er gået, siden blodpropperne ramte.