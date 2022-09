Én person er løsladt efter to brande i Nordborg

En 35-årig mand er blevet løsladt af politiet efter at have siddet varetægtsfængslet for brandstiftelse i Nordborg.

Grundlaget for varetægtsfængsling var ikke længere til stede, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 35-årige mand blev sammen med en 25-årig mand varetægtsfængslet efter mistanke om at stå bag to brande i Storegade i Nordborg den 13. august.