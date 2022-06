En stolt brugsuddeler: - Varmen fra kølediskene bruges til at varme butik og dele af by op med

Danfoss og SuperBrugsen har udviklet anlægget

- Da de hørte, at vi skulle have nyt CO2-anlæg, var de fyr og flamme, og vi skulle absolut være en del af det. Og da vi fik at vide, at vi kunne varme hele brugsen op og det halve af Høruphav, så var det en megagod investering, og vi gik i gang, fortæller Ole Høj Lauridsen.



Resultatet af samarbejdet er man på Danfoss også rigtig begejstret for.

- Der er rigtigt mange supermarkeder, vi gerne vil sælge det her til. Det er en CO2-kompressor, der sørger for, at den varme, der dannes, når man skal køle kølediskene ned, bliver opfanget, forklarer Henry Steffensen, der er marketingdirektør for supermarkeder i Danfoss.

Overskudsvarmen varmer vand op, som gemmes i store tanke, som igen kan benyttes til blandt andet at rengøre butikken med.

Overskydende vand opvarmer syv huse

Det varme vand, butikken ikke selv kan bruge, sendes ud på fjernvarmenettet og rækker til at opvarme cirka syv enfamiliehuse i byen på årsbasis.



- Tidligere blev varmen bare sendt op på taget og ud i luften, men i dag genbruger vi hele varmen, fortæller Henry Steffensen.



Igennem 12 år har Danfoss og SuperBrugsen i fællesskab forbedret systemet skridt for skridt:

- Det første år havde vi kun 12 grader inde i forretningen, så der kiggede vi lige på Danfoss og sagde: Kan det nu være rigtigt?, fortæller Ole Høj Lauridsen.



Verdensomspændende interesse for ideen

Historien om SuperBrugsen er så god, at den nu i bogstavelig forstand sætter Høruphav på verdenskortet.

I dag kom den første delegation koreanere og udenlandske journalister på besøg i butikken, og i morgen følger ministre og repræsentanter fra mere end 30 lande efter:

- Det er vi rigtig stolte af, fordi det betyder meget for miljøet og klimaet - og det der sker nu i Sønderborg, siger Ole Høj Lauridsen.