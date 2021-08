Endelig kan der igen holdes havefest for udviklingshæmmede

Stor glæde

Også formanden for Social- og Seniorudvalget Preben Storm glæder sig også over, at det igen er muligt at holde havefest

- Efter mere end et år med social tørke er det dejligt, at vi kan genoptage de gode traditioner som Havefesten helt klart er et eksempel på. Her kan borgere med udviklingshæmning mødes med ligesindede til en festlig dag med god musik og rammer der er sat til fest og fornøjelse, siger han i en pressemeddelelse.