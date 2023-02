Endnu en lufthavnshjemmeside er nede

For mens Billund Lufthavn har fået hjemmesiden op at køre igen, så er Sønderborg Lufthavns hjemmeside stadig lagt ned.



Det fortæller Christian Berg, administrerende direktør i Sønderborg Lufthavn, til TV SYD.

- Vores hjemmeside har været nede i nogle timer, men vores medarbejdere er på sagen, så vi tager det hele med ophøjet ro. Det er mest af alt irriterende, for man skal huske på, at folk primært bruger vores hjemmeside til at holde sig orienteret om ankomster og afgange, siger han.

Christian Berg fortæller, at han endnu ikke ved, hvornår lufthavnens hjemmeside kommer op igen.