EP-kandidat minder følgere om valget på TikTok og Instagram

Her bruges valgdagen på TikTok og Instagram, hvor hun minder følgere om, at de skal huske at bruge deres stemme.

- De fleste har besluttet sig for, hvor de skal sætte deres kryds, så nu handler det om at få dem ud at stemme, siger hun.

I løbet af valgkampen er sådanne påmindelser kommet flere gange fra Selma Bolø, der for første gang står på stemmesedlen til et EP-valg.

- Det er en stor opgave i sig selv at minde folk om, at der er valg, og de skal huske at stemme. Det er et mål i sig selv. Den del fylder slet ikke så meget til Folketings- og Kommunalvalg, siger hun.