Erhvervskommentator roser Danfoss til skyerne efter nyt regnskab

Meldingen fra Danfoss om, at de ville trække sig fra landet kom 1. april. I juli faldt handlen på plads med den lokale ledelse i Rusland.

Salget ventes endeligt effektueret i løbet af september.

- Virksomheder som Ecco og Rockwool har været hårdt kritiseret for at blive i Rusland. Danfoss traf ret hurtigt en beslutning om, at de ikke kunne se sig selv i det, fortæller Ole Krohn og fortsætter:



- Det er måske et ekstra interessant 'move', fordi det, Danfoss laver, ikke er så meget et forbrugerprodukt. De har ikke på samme måde forbrugere, der bliver vrede.