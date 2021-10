Et nyt, men bekendt politiker-ansigt indtager Sønderborgs lygtepæle

Nuværende borgmester går ikke efter centrum

Den nuværende borgmester, Erik Lauritzen, har siddet på pinden siden 2013, men havde ikke travlt med at få fat i de eftertragtede og centrale placeringer, for han hang sine valgplakater op i Avnbøl, mens mange af de andre kandidater gik efter lygtepælene i Sønderborg.

- Der er masser af gode pladser i Sønderborg by, hvor der kommer langt flere folk, men lokalt er det her jo en af de trafikkerede veje. Vi har selvfølgelig folk alle steder men det her er jo min hjemmebane, så det er her, jeg mest er, siger Erik Lauritzen.