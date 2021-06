Et vink fra Dronning Margrethe kræver billet og coronapas

Det bliver kun de 400 borgere, der har sikret sig en billet og som kan fremvise et gyldigt coronapas, som onsdag får mulighed for at opleve Hendes Majestæt Dronning Margrethes ankomst på nært hold, når Kongeskibet Dannebrog ankommer til Sønderborg.

Ved Slotskajen i Sønderborg vil der være et afspærret område hvor kongeskibet lægger til kaj klokken 10.00.

Selve modtagelsen bliver fortsat med faner og flag, rød løber, blomsterpige og musik.