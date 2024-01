EUX hitter på landbrugsskole

En EUX-uddannelse er både en faglig og gymnasial uddannelse på en gang. Så når den er færdiggjort, er den unge både faglært og har en studentereksamen.

- De unge vil have så mange muligheder som muligt, når de vælger uddannelse, og man kan næsten ikke have flere, end hvis man både tager en erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse på samme tid, siger Bjarne Ebbesen, forstander på Gråsten Landbrugsskole.

EUX-linjen er så populær, at skolen nu er nødt til at bygge nyt for at have plads til alle eleverne.