Få fisk og dårligt vandmiljø får flere til at droppe fiskestangen

Uden fisk ingen lystfiskere

Det dårlige havmiljø har fået tydelige konsekvenser for Syddanske Lystfiskere. For nu er det ikke kun blevet svært at fange fisk, det er også blevet meget svært at fange nye medlemmer til foreningen.

- Vi kan ikke længere give de unge en succesoplevelse. De vil gerne prøve at fange en fisk, og kan de ikke det, forsvinder de hurtigt igen. Vi er på få år gået fra 200 medlemmer til 120 medlemmer. fortæller Kim Hermann.

Lystfiskerne føler sig magtesløse

Syddanske Lystfiskere forsøger, at gøre hvad de kan for at forbedre havmiljøet og dermed chancerne for at fange flere fisk. Men ifølge formanden er det en vanskelig opgave, der skal løses på nationalt plan.

- Vi står som forening magtesløse, når det gælder forurening af havmiljøet. Det er nødvendigt, at tilførslen af kvælstof bliver reduceret, siger Kim Hermann.