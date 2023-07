Færgeforbindelse genoprettes mellem Als og Ærø

Elfærgen er blevet erstattet af en anden færge, der altså gør det muligt at rejse med færge mellem Als og Ærø - og det vækker begejstring i Sønderborg Kommune.



- Det er tydeligt, at der er et stort behov, og jeg synes, det er imponerende, at man har kunnet reagere så hurtigt, så det er jeg glad for, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), til DR.