Færre afgange når færge tages ud af drift

Jelling Musikfestival ramt af million-tyveri

Fredag i sidste uge blev et tyveri i millionklassen anmeldt af Jelling Musikfestival. Det var festivalens lagerbygning på Nordkroen i Jelling, der var udsat.

Mellem 15 og 25 kabler er blevet stjålet fra lageret. Der mangler fortsat en fuld opgørelse over tyveriet, skriver VAFO.dk. Over for politiet skulle Jelling Musikfestival have vurderet, at tyvekosterne har en værdi på omkring én million kroner.

Tyveriet skete mellem mandag d. 15. juli og onsdag d. 17. juli. Der er videoovervågning på stedet, men kameraerne blev tildækket af gerningsmændene.

Tilbage i maj blev festivalen også ramt af tyveri. Her var der også tale om tyveri af blandt andet kabler, som blev stjålet fra en container på festivalpladsen.