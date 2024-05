Her er sognepræsten, som stod for bisættelsen, meget rystet.

- Det må bare ikke ske. Det er det værste mareridt for enhver præst. Alle skal lige sunde sig efter den her oplevelse. Det har været meget voldsomt for alle parter, og familien er naturligvis også meget berørt af situationen, siger Kirsten Schmidt.

Svend-Erik Grandt og familien endte med at få kisten hentet af bedemanden i Egernsund, og med lidt forsinkelse kunne bisættelsen fortsætte. Med den rigtige mand i kisten.

TV SYD har kontaktet Sygehus Sønderjylland for at få et svar på, hvordan det kunne ske. Sygehuset bekræfter hændelsen og skriver i et skriftligt svar: