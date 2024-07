Familie vil hellere bruge hænderne på byggefestival end ligge ved en pool i ferien

Af Ole Møller Udgivet 12. jul

600 deltagere fra hele Europa er i denne uge samlet i Sønderborg for at blive bedre til at bruge værktøj og bygge ting og sager af genbrugsmaterialer.

Familien Nielsen fra Kolding har lagt en plan hjemmefra. Der skal laves hylder til et udekøkken, der skal bygges et insekthotel. og så vil sønnen gerne have en pergola i træ. - Det giver os en mulighed for at lave noget sammen og forhåbentlig bliver det en succes, hvor vi får skabt noget sammen som familie, siger Lolly Torbensen, der sammen med resten af familien er med på årets byggefestival i Sønderborg.

Mere genbrug Byggefestivallen handler ud over byggeri også om kreativitet og fællesskab, og det er netop nogle af de værdier, som tiltaler familien, der er med for andet år. - Jeg synes, det er en god idé. Samtidig gør det noget for os, at vi kan være aktive i stedet for bare sidde og glo i et sommerhus, fortæller Ulrik Nielsen.

Det er Foreningen Byggefestival Skaberkraft, der står for festivallen. Den har gennem mange år været afholdt på Djursland, men er i år flyttet til Kær Vestermark med støtte fra Sønderborg Kommune. - Kort fortalt handler det om at bygge og hygge. Men det handler også om, at byggeriet er en stor belastning for miljøet. Derfor vil vi gerne sætte fokus på genbrug og affaldsminimering, fortæller Jørgen Krogh Hessellund, der er projektleder for Center for Verdensmål i kommunen.

På Byggefestivallen har de bygget deres egen version af kunstneren Thomas Dambos trolde.

Gratis træ og værktøj Deltagerne på byggefestivallen kan frit vælge mellem det genbrugstræ, der bliver stillet til rådighed, og der er også mulighed for at låne alt slags værktøj. Samtidig er der forskellige workshops, der blandt andet lærer deltagerne, hvordan de skal bruge en rundsav eller en boremaskine på den rigtige måde. Derfor er det kun fantasien, der sætter grænsen for de forskellige projekter. - Vi drømmer om at udbrede skaberglæden og give mange flere muligheden for at prøve selv at få noget værktøj i hånden. Jeg tror, vi i dag er et sted i samfundet, hvor det vigtigt, at alle lærer et håndværk. Det gør, at vi kan reparerer ting i stedet for at købe nyt, siger Tore Muurholm Dahl, der er forperson for Foreningen Byggefestival Skabertrang.