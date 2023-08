Familiefar blev klemt ihjel – nu kommer sagen op på Christiansborg

- Til politirapporten har en ansat oplyst, at maskinen ikke kan gå i gang af sig selv, så alt taler for, at nogen har trykket på en knap, som sidder 20 meter fra maskinen. Så det skal opklares, hvem som trykkede på knappen. Der må ikke være et system, der gør det muligt at begå sådan en fejl. Michals børn har mistet deres far, og ingen andre skal opleve, at deres far ikke kommer hjem fra arbejde, siger Hans Erik Meyer, som er far til den afdøde.

Michal Meyer kom i klemme i en såkaldt kassevasker, som vasker kasser med kødaffald af. Et 425 tungt låg var pludselig sænket ned over ham, så han mistede al ilt til hjernen. Tre dage senere blev der slukket for respiratoren i Odense.



Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) har reageret på tragedien og tager sagen op i Folketinget.