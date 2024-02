Familiefar gik i seng og vågnede ikke næste morgen

I den forbindelse kan forpligtende fællesskaber med andre mænd få afgørende betydning. Her fungerer det godt for mænd at indgå i fællesskaber, hvor hænderne er i brug, siger forskningslederen.

- Rigtig mange mænd i en alder af 40 og opefter vil gerne være i fællesskaber, hvor man laver noget manuelt. Det kan være at køre Puch Maxi, have nogle værksteder eller tage på fisketure. Når man står og laver noget med hænderne, giver det en vis tilfredshed. Hvis det er et godt fællesskab, får man også udvekslet en masse erfaringer om livet i det hele taget, siger forskningslederen, der selv har været med til at udvikle fællesskaberne Mænds Mødesteder i Danmark.

Skal genfinde sig selv

Netop fællesskabet med Æ Als Knejte, som tæller 44 jævnaldrende mænd, har haft betydning for Mads Lauritzen.

I hans nye hverdag som førtidspensionist, fylder træthed i hverdagen. Men det får ikke lov til at fylde alt.

Derfor er de månedlige møder i knallertklubben et fast punkt i kalenderen.