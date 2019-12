Fange flygtede fra arresten i badesandaler

Badesandaler er nok ikke det bedste fodtøj at stikke af fra politiet i. Ikke desto mindre havde en 18-årig mand valgt at gøre det i dag i Sønderborg.

Ved 13.30-tiden lykkedes det den 18-årige og en jævnaldrende indsat at flygte fra et værksted i arresten. Det lykkedes politiet at fange den ene under en time efter flugten, mens den 18-årige stadig er på fri fod.

Signalement Sydlandsk af udseende

Ubarberet

Almindelig af bygning

180 centimeter høj

Sort hår, kort i siderne og høj, krøllet frisure i toppen

Iført bordeaux dynejakke, sorte joggingbukser med to hvide yderstriber samt badesandaler

Syd- og Sønderjyllands Politi betegner ikke den 18-årige som farlig. Dog opfordrer politiet borgere, der måtte se den 18-årige, om ikke selv at tage kontakt til ham I stedet skal de ringe til politiet på telefon 1-1-4.

Politiet modtog anmeldelsen om undvigelsen klokken 13.29. Ved hændelsen var to arrestanter undveget. Men den ene, en ligeledes 18-årig mand, blev anholdt klokken 14.06 i Sønderborg by af en patrulje. Den anholdte kan nu se frem til et retligt efterspil, hvor han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 124, der kan give op til to års fængsel for som anholdt eller fængslet at flygte.