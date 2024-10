Fem syrebomber fundet ved sønderjysk skole

Det skyldes ifølge TV SYDs journalist Aske Visser Ottosen, der tidligere på formiddagen har været med færgen fra Nordby til Esbjerg, at der har været flere ambulancer med udrykning mellem Fanø og Esbjerg.

- Bilerne holder godt ned ad vejen ved færgelejet i Nordby og venter på at komme med. Der har i hvert fald været tre ambulancer og en lægebil, som har været på Fanø og nu er kommet med færgen tilbage til Esbjerg, fortæller Aske Visser Ottosen.

Ifølge vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi Michael Karlsen har ambulancerne været på Fanø i forbindelse med sygdom.

- Her er det naturligt at prioritere pladsen på færgen, siger vagtchefen.

På Fanølinjens hjemmeside oplyser man, at der er cirka 80 minutters ventetid for biler for at komme med færgen fra Fanø, og at der sejles uregelmæssigt.