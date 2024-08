Fikst tiltag der viser usynligt handicap indføres i Sønderborg Kommune

Nu skal borgerne i Sønderborg også kunne signalere til andre, at de har et usynligt fysisk eller psykisk handicap og har brug for mere tid, tålmodighed eller hjælp.

Fra 1. september 2024 indfaser kommunen nemlig solsikkesnoren, der har vundet indpas i Danmark.

Det er byrådet, der har besluttet, at kommunen skal være en del af Solsikkeprogrammet, der også omfatter kort, armbånd og badges, der kan sidde på tøjet.

Medarbejderne på forskellige kommunale institutioner vil modtage træning i, hvordan de møder folk med solsikken.



- Ved at bakke op om og aktivt bruge Solsikkesnoren er vi som kommune med til at hjælpe de personer, der måske ikke selv kan gøre det tydeligt, at de er udfordret. Så jeg er meget tilfreds med, at Sønderborg Kommune bliver en del af Solsikkeprogrammet, siger formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Stefan Lydal (DF).