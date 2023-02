Film sætter fokus på LGBTQ+: Forening vil have politik på området

Politisk indflydelse

I løbet af foreningen første år har den skabt arrangementer på den lokale brætspilscafé 'Æ Bræt', der efterhånden er godt besøgt. Håbet er at skabe et rum, hvor alle kan være med og skabe trivsel.

Nu ønsker forpersonen, at politikerne kommer på banen.

- Det næste skridt i vores kamp vil helt klart være at få mere dialog med politikerne, for der er et politisk ansvar også, som vi er nødt til at adressere, siger John Brandt, der er forperson for LGBTQ+ i Sønderborg.

Han henviser til, at man i København har en decideret LGBT+-politik, og at man i Aarhus er ved at udarbejde en. For ham er det nærliggende, at Sønderborg Kommune kunne være de næste i rækken.