Finansiering kan ramme provinsen, når uddannelser skal væk fra storbyer

Forundret i Horsens

VIA University College har tre uddannelsessteder i top ti på listen. Prorektor Gitte Sommer Harrits er bekymret over den mulige udsigt til, at decentrale uddannelsestilbud på den ene side skal styrkes - men at der på den anden side bliver fjernet studerende.

- Konkret for vores miljø i Horsens (der er nummer to på listen, red.) vil det betyde, at vores ingeniørmiljø og forskningen på området vil blive mere skrøbeligt, siger hun.

Hun fortæller, at hun ikke ved, hvordan eventuelle besparelser vil ramme VIA University College. Men uddannelsessteder ude i landet risikerer at blive ramt.