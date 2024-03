Fire kødelskere dropper kødet i nyt eksperiment

I et nyt tv-program har fire syd- og sønderjyske kødelskere sagt ja til at droppe alt kød for at se, hvad sker med krop og sjæl, når hakkekødet erstattes med bønner, linser og selleribøffer.

I seks uger skal de leve ligesom de cirka to procent af danskerne, der betegner sig selv som vegetarer. En kategori som 56-årige Lita Fynsk fra Nordborg på Als aldrig har haft ambition om at skulle tilhøre, men som hun alligevel er blevet motiveret for at prøve.

- Jeg har ramt den berømte overgangsalder med svedeture og døjer samtidig med eksem i hovedbunden, så jeg meldte mig til eksperimentet for at se, om det kunne gøre en forskel for mig at undvære kød, forklarer hun.

På TV SYD Play kan du se, hvordan Lita Fynsk sammen med de tre andre deltagere optimistisk kaster sig ud i falafler og grøntsagsfrikadeller, men alle ender med samme problem: For hvordan bliver man mæt uden kød?