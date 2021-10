Fiskeriformand: Store voksne mænd ringer og græder

Engang var torsk almindelig

Torsk har været en af Danmarks og Nordeuropas mest almindelige fiskearter, men blandt andet ødelæggelser af levesteder, forurening, overfiskeri og iltsvind har presset torsken så meget, at selv lystfiskeri nu er med til at true torsken.

- Fisketrykket skal voldsomt ned. Ellers er der en meget reel risiko for, at torsken forsvinder som kommerciel fisk inden for nær fremtid, siger Morten Vinther, seniorforsker, DTU Aqua og medlem af Det Internationale Havundersøgelsesråd.

- Det var bedre at sige, at fiskeriet ikke skal være her. Store voksne mænd ringer og græder, fordi de er pressede, fortæller Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening.

Henrik Bode har sin kutter liggende på Mommark Marina. Der kan han lige nu ikke gøre andet end at vente på, at politikerne træffer en beslutning. Hans skæbne er ikke i hans hænder.

- Siden jeg gik ud af skolen har jeg levet som selvstændig fisker. I dag er jeg 52 år, siger han.