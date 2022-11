Fjernvarme på vej til 3.500 borgere i Sønderborg Kommune

Udover arbejdet med at få de fem byer med på fjernvarmenetværket, vil Sønderborg Kommune sende et brev ud til alle husstande, der fyrer med gas, hvor kommunen meddeler husstandens borgere, om de kan forvente at få fjernvarme. Det siger Daniel Staugaard, næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune fra Venstre.

- Samtidig er det vigtigt for mig at sige, at vi efterfølgende også skal hjælpe med at finde løsninger til de husstande med gas, som ikke kan forvente at blive tilkoblet fjernvarme i den nærmeste fremtid, siger han.