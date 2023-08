Flere homoseksuelle par slår sig ned i provinsen

Det er en tendens, at at festerne for mangfoldighed spreder sig i provinsen, det viser en måling Institut for Menneskerettigheder har lavet.



Det viser sig, at det er blevet mere almindeligt, at par med samme køn slår sig ned i provinsen eller rettere sagt uden for København.

I 1990 boede 70 procent af alle registrerede ægtepar af samme køn i hovedstaden. Nu er det kun halvdelen. I samme periode er antallet af ægtepar og registrerede partnere af samme køn i for eksempel Sønderborg Kommune steget, så der i dag er 106 ægtepar med samme køn i Sønderborg Kommune. I 1990 var der blot fire.