Flere personer reddet ud af brændende lejligheder

Med en times mellemrum opstod der i aftes brand i boligejendomme i henholdsvis Sønderborg og Vejle.

Ved begge brande blev personer reddet ud af lejlighederne Ingen kom dog alvorligt til skade, oplyser politiet fredag morgen.

Klokken 20.37 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi anmeldelse om, at der var opstået ild i en boligblok på Søstjernevej i Sønderborg.

Hurtigt blev to opgange evakueret - og to personer sendt til observation for røgforgiftning, mens mandskabet fra Sønderborg Brand og Redning fik slukket ilden, der var opstået på en altan.

Præcis en time senere var det Sydøstjyllands Politi, der fik en en melding om brand i en lejlighed på adressen Ved Skråningen i Vejle.

Her var der gået ild i en sofa - og en person i lejligheden måttes sendes på sygehuset med forbrændinger. Det skete i ambulance med politieksorte for at sikre hurtig behandling.

- Heldigvis kunne lægerne konstatere, at forbrændningerne ikke var så alvorlige, siger vagtchef Torben Møller, Sydøstjyllands Politi.

Trekantområdets Brandvæsen fik hurtigt styr på branden, så den ikke bredte sig til flere lejligheder.

I dag skal politiets brandteknikere forsøge at klarlægge omstændighederne ved begge brande.