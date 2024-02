Det har Sønderborg Kommune brugt 100.000 kroner på.

- Vi vil jo gerne have, at de unge kommer ud og bevæger sig, og det vil sige, at børn i skole får lov til at få et andet forhold til badminton. De får lov til at lære den sport at kende, siger Christel Leiendecker, der er formand for kultur- og idrætsudvalget i Sønderborg Kommune for Slesvigsk Parti.