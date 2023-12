Fodboldtræner blev en del af løsningen i kommune med stor lærermangel

Ifølge Styrelsen for IT og Læring gjaldt det for tre år siden 18 procent af lærerne i Sønderborg Kommune, der fandt en anderledes vej ind bag katederet.



I snart ti år har elektrikeruddannede og fodboldtræner i Nordals Boldklub, Kim Hansen, været en fast bestanddel af lærerværelset på Nordals-Skolen i Nordborg.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at jeg skulle lave noget andet nu, for det er det bedste job, man kan få, siger han.

Og Kim Hansen er langt fra den eneste af sin slags.

På den nordlige del af Als mærker man derfor, at der er færre læreruddannede på markedet, når ledige stillinger skal besættes.

I alt har Nordals-Skolen 4 ud af 25 fastansatte lærere en anden uddannelsesmæssig baggrund.